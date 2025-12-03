Uruapan, Mich.- 03 de diciembre de 2025.- Ya fue identificado el hombre que perdió la vida al ser arrollado por un vehículo desconocido sobre la carretera Uruapan-Paracho; el fatal accidente sucedió la noche del pasado martes.

Se pudo conocer que el ahora occiso respondía al nombre de Juan Carlos S., de 35 años de edad, vecino de Fraccionamiento San Pablo, ubicado en la salida a San Juan Nuevo.

Es de recordar que Juan Carlos fue atropellado a la altura de la gasolinera de Cheranguerán y fueron algunos automovilistas quienes reportaron el accidente al sistema 911.

En un primer momento paramédicos acudieron al lugar pero el susodicho ya había fallecido; elementos policiacos acordonaron la zona para dar paso a las investigaciones por parte de la Fiscalía Regional de Justicia, con la finalidad de esclarecer lo sucedido.