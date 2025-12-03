Morelia, Michoacán, 3 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) en colaboración con su homónima federal invita a participar en la mesa “Proyectos Artísticos Comunitarios y Cultura de Paz”, que reunirá a autoridades culturales, creadoras y creadores, así como representantes comunitarios para fortalecer el desarrollo cultural del territorio, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La actividad tendrá lugar este jueves 4 de diciembre a las 13:00 horas, en el Museo Comunitario de Arqueología e Historia, ubicado en la calle Tamarindo sin número, colonia Tinoco Rubí, en la ciudad de Lázaro Cárdenas.

Participarán los funcionarios del Gobierno federal, Lucina Jiménez, directora general de Formación y Gestión Cultural; Diego Prieto, titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad; Diego Martínez, director general de Vinculación Cultural; Tania Mena, de la Dirección General de Culturas Populares y Antonio Zúñiga, director del Centro Cultural Helénico.

Esta mesa forma parte del Encuentro “Comunidades artísticas, patrimonio y memoria”, que se realiza en diferentes municipios de Michoacán, con el objetivo de construir acciones de paz desde la cultura. La participación es gratuita, es necesario realizar un registro previo en la página planmichoacan.cultura.gob.mx.