Zamora Mich.- 4 de marzo de 2026.-Un fuerte incendio se registró en una casa de la colonia Revolución de la ciudad de Zamora. Oficiales de la Guardia Nacional acudieron para otorgar apoyo y lograron poner a salvo a una familia que habitaba el inmueble siniestrado.

Fue durante la madrugada de este miércoles, cuando vecinos de la calle Francisco Villa, detectaron fuego en una de las viviendas y pidieron ayuda al número de emergencias.

Los primero en llegar fueron los agentes federales, mismos que de inmediato pusieron a salvo a los moradores afectados y junto con civiles, comenzaron combatir las llamas a cubetadas, evitando daños en otras casas.

Momentos después arribaron Bomberos Municipales, los cuales con chorros de agua a presión eliminaron cualquier riesgo y realizaron labores de enfriamiento. Sin que se reportaran personas heridas.