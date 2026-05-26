Morelia, Michoacán, 26 de mayo de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la manifestación registrada en Ixtlán de los Hervores corresponde a actividad hidrotermal natural relacionada con el calor interno de la tierra y el sistema geotérmico activo de la región, debido a que las fallas geológicas de Ixtlán y Nogales permiten el ascenso de agua caliente y vapor desde el subsuelo hacia la superficie.

El coordinador estatal de Protección Civil (PC), Amuravi Ramírez Cisneros, explicó que “la manifestación observada presenta características similares a las de un géiser debido a la expulsión eruptiva de agua y vapor; sin embargo, para confirmar científicamente si se trata formalmente de uno, será necesario realizar estudios especializados y monitoreo continuo”.

Además, informó que se llevarán a cabo monitoreos de temperatura, presión y periodicidad de las expulsiones, así como análisis del agua, gases y estudios geológicos y geofísicos que permitan conocer el comportamiento del sistema hidrotermal en el subsuelo.

De manera preventiva y priorizando la seguridad de la población, se realizó la evacuación de la familia que habita en el sitio donde ocurrió la manifestación. No fue necesaria la activación de un refugio temporal, ya que las personas decidieron permanecer con familiares.

Asimismo, se evacuaron porcinos que se encontraban en bodegas cercanas, se retiraron tanques de gas ubicados en la zona y se determinó la suspensión preventiva de clases en un preescolar cercano al sitio.

Personal especializado de PC

continuará realizando inspecciones y monitoreo permanente para determinar la evolución de la situación y garantizar la seguridad de la población. Se exhorta a la ciudadanía a no acercarse al área y mantenerse atenta únicamente a la información emitida por medios oficiales.