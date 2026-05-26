Morelia, Michoacán, 26 de mayo de 2026. Como parte de las acciones para fortalecer la carrera judicial y profesionalizar el servicio público de impartición de justicia, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de Michoacán emitió las convocatorias al primer concurso de oposición abierto y al primer concurso de oposición cerrado para ocupar el cargo de actuaria o actuario de juzgado de primera instancia en materia civil y familiar.

En el caso del concurso abierto, está dirigido a profesionistas en Derecho interesadas e interesados en incorporarse a la reserva de aspirantes para desempeñar dicha función en los distintos distritos judiciales del estado. Las personas participantes deberán contar con título y cédula profesional de Licenciatura en Derecho, además de cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.

En este caso, el registro de preselección se realizará el 26 de junio de 2026, de 09:00 a 20:00 horas, a través del Portal de Alumnos de la Escuela Estatal de Formación Judicial. Posteriormente, quienes aprueben la etapa de preselección deberán formalizar su inscripción los días 16 y 17 de julio de 2026.

Como parte del proceso, las y los aspirantes serán evaluados mediante examen teórico, revisión de formación académica y actualización profesional, además de cursar un programa de formación inicial de 250 horas.

Por otra parte, el concurso cerrado está dirigido a actuarias, actuarios, notificadoras y notificadores del Poder Judicial que actualmente desempeñan dichas funciones y no hayan cursado la formación inicial correspondiente desde la entrada en funciones del OAJ el 15 de septiembre de 2025.

Para este concurso, el registro de preselección se efectuará el 25 de junio de 2026, en el mismo horario, mediante el Portal de Alumnos de la Escuela Estatal de Formación Judicial; mientras que la inscripción para quienes acrediten la preselección se llevará a cabo los días 14 y 15 de julio de 2026. En esta modalidad se valorará la antigüedad, la capacitación y actualización profesional, así como el resultado obtenido en el examen teórico.

Ambos concursos contemplan etapas de formación inicial, evaluaciones teóricas y prácticas, así como entrevistas ante la Comisión de Carrera Judicial, bajo los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y equidad. Consulta las convocatorias completas en la página oficial del Poder Judicial de Michoacán: www.poderjudicialmichoacan.gob.mx