Al sumarse a los trabajos de la cuarta convención estatal y al Encuentro Nacional “Jóvenes en Movimiento”, celebrado en Michoacán, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura local, refrendó su compromiso de impulsar desde el Congreso una agenda que responda a las causas de las nuevas generaciones.

En el marco de la plenaria, encabezada por el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se abordaron temas prioritarios para el país, con especial énfasis en el papel de la juventud en la transformación política, la participación ciudadana y la construcción de un proyecto con visión de futuro.

Asimismo, la legisladora reconoció la nueva etapa que vive el movimiento en Michoacán con la dirigencia estatal de Víctor Manuel Manríquez González, destacando que el fortalecimiento interno y la cohesión política permiten consolidar una alternativa sólida frente a los retos actuales.

Durante el Encuentro Nacional “Jóvenes en Movimiento”, Aguilar Mercado resaltó la participación activa, crítica y propositiva de las y los jóvenes, quienes con claridad y compromiso demostraron que están listos para incidir en la vida pública y asumir un papel protagónico en la toma de decisiones.

La coordinadora parlamentaria afirmó que esta energía y visión serán llevadas al ámbito legislativo, impulsando iniciativas que garanticen mayores oportunidades, espacios de participación y políticas públicas enfocadas en el desarrollo integral de la juventud michoacana.

Finalmente, Grecia Aguilar Mercado sostuvo que Movimiento Ciudadano continúa creciendo y consolidándose como la mejor alternativa política, al construir un proyecto que escucha, incluye y trabaja en equipo para lograr un Michoacán más justo, próspero y con futuro para todas y todos.