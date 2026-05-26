Morelia, Michoacán; 26 de mayo de 2026.- En una decisión que fortalece la participación ciudadana y moderniza la organización territorial, el Cabildo de Morelia aprobó reformas a diversos artículos del Reglamento de Auxiliares de la Administración Pública Municipal, una acción que fortalece la representación vecinal del Centro Histórico.

La propuesta, elaborada por la Comisión de Gobernación y revisada en coordinación con la Sindicatura de Morelia, responde a una necesidad real derivada del crecimiento poblacional y las dinámicas actuales del municipio, señaló la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez

Anunció que esto fortalecerá el marco jurídico para impulsar una representación vecinal más cercana y eficiente, en seguimiento a la visión del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por construir un gobierno participativo y abierto a la ciudadanía.

En ese sentido, más que una actualización administrativa, esta reforma representa un paso importante para devolver una representación territorial efectiva a una de las zonas con mayor densidad poblacional y relevancia histórica de la capital michoacana.

Cabe recordar que, desde la reforma reglamentaria de 2019, la figura del Jefe de Manzana fue eliminada y el Centro Histórico quedó bajo una sola figura de Encargado del Orden, sin embargo, datos del Instituto Municipal de Planeación (Implan) indican que esta zona concentra 18 mil 445 habitantes y 7 mil 758 viviendas, una población que supera a la de la mayoría de las tenencias del municipio.

Ante esta realidad, el nuevo esquema aprobado contempla la división del Centro Histórico en 15 barrios tradicionales: Santa Rosa, El Carmen, San José, San Juan, Guadalupe, Las Monjas, La Columna, San Francisco, San Agustín, La Merced, Santo Niño, La Soterraña, Santa Catalina, Capuchinas y San Pedro.

La reforma incorpora la figura de Jefe de Barrio, quien tendrá funciones similares a las de un Encargado del Orden, desempeñando tareas de enlace vecinal para contribuir al mantenimiento de la paz, la mejora de los servicios públicos municipales y la atención de las necesidades de la comunidad.

Cabe precisar que estas funciones serán desarrolladas bajo un esquema de participación ciudadana y servicio comunitario, sin constituir una relación laboral con el Ayuntamiento de Morelia.

Asimismo, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y brindar mayor transparencia a los procesos, se establecen mecanismos para la elección de Jefes de Barrio y Encargados del Orden mediante:

• Asambleas vecinales.

• Votación en casilla, cuando las condiciones poblacionales así lo requieran.

• Uso de herramientas y dispositivos electrónicos que permitan modernizar los procesos y otorgar mayor certeza y legalidad a la participación ciudadana.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia continúa impulsando políticas públicas que reconocen las transformaciones sociales de la ciudad y fortalecen el tejido comunitario, acercando la toma de decisiones a las y los ciudadanos, con el fin de seguir construyendo la mejor ciudad para vivir.