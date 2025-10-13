Uruapan, Mich.- 13 de octubre de 2025.- Un hombre muerto y otro herido dejó como saldo preliminar un ataque armado en un negocio de venta de micheladas ubicado en la colonia Sol Naciente, al oriente de la ciudad de Uruapan

Trascendió que cerca de las 16:30 horas ambos sujetos se encontraban en dicho negocio en la Avenida Universo, hasta donde arribaron sujetos armados que los acribillaron y después escaparon al parecer a bordo de una motocicleta.

Algunas personas de inmediato reportaron la situación al número de emergencias 911 y al lugar acudieron policías de distintas corporaciones, quienes desplegaron un operativo en busca de los agresores pero sin obtener resultados positivos.

Paramédicos locales arribaron a la escena minutos después confirmando el deceso de uno de los agraviados, además que auxiliaron a un lesionado y lo trasladaron de emergencia a un hospital. Las identidades de las víctimas son ignoradas.

Otros uniformados acordonaron la zona de acuerdo con los protocolos de la cadena de custodia y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para que se efectuaran las correspondientes investigaciones.

Hasta el momento suman al menos cuatro homicidios durante el presente mes de octubre en el municipio de Uruapan:

05 de octubre. De cinco balazos matan a un hombre en el Infonavit Constituyentes de Uruapan.

08 de octubre. Transportista es ultimado a balazos, en el Libramiento Oriente de Uruapan.

08 de octubre. Fallece en hospital el automovilista baleado en estacionamiento del restaurante “Rincón de Aguililla”.

10 de octubre. Automovilista asesinado a tiros sobre la carretera Uruapan-Paracho.

13 de octubre. Balean a dos hombres en negocio de micheladas, al oriente de Uruapan; uno muere.

RED 113