Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al público a disfrutar del ciclo “Cinema Michoacán. Volumen IV” durante el mes de noviembre. La iniciativa, que se llevará a cabo en el Museo Casa Natal de Morelos, rinde homenaje al talento de cineastas locales, proyectando cintas de Jorge Sistos Moreno, Celina Manuel, Juan Paulín y Raúl Máximo Cortés.

Todos los martes a las 17:00 horas, el público podrá disfrutar de una selección de producciones que abordan temas como el horror, el realismo mágico, la identidad, el territorio y las tradiciones indígenas, además de propuestas audiovisuales que integran animación, ilustración y video experimental.

Este martes 11, se proyectarán “La espera”, “Ixu jarhaskach’e acompañando”, “Veintiuno”, “Mintsita, paisajes y respiraciones interferidos”, “Ojos de río” y “Jxxxxxxx”.

El ciclo continuará el 18 de noviembre con “Entre días nublados”, “El recuerdo”, “Loby”, “Una idea”, “Tiempo en el bosque”, “Entre líneas”, “Not Today” y “Hoy no…”. Finalmente, el 25 de noviembre se presentará una muestra de cine indígena con los títulos “Mo Patiaj (Curación)”, “Tatá Jenaru Uajpa (Hijo de Don Jenaro)”, “Viviendo la lucha”, “Aquí ya no entra don Inés… Casimiro Leco” y “Axuni Atari (Cazador de venados)”.

La Secum invita al público a reconocer y disfrutar la creatividad de las nuevas generaciones de realizadores michoacanos que continúan ampliando los horizontes del cine en el estado. La entrada a todas las proyecciones es libre.