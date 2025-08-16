Gabriel Zamora, Mich.- 16 de agosto de 2025.- La mañana de este sábado se registró un brutal choque de frente entre una combi del Servicio Público y una camioneta de carga, en la autopista Siglo XXi, con saldo preliminar de 4 personas sin vida y al menos 5 lesionadas, de acuerdo con fuentes de rescate.

#Video #Preliminar | 4 muertos y 5 heridos deja fatal accidente en la autopista Siglo XXI #Michoacán



El aparatoso choque tuvo lugar a la altura del kilómetro 127 del tramo carretero Taretan- Santa Casilda, donde comisionaron una combi de la Ruta Azul, de Lázaro Cárdenas, con número económico 391 y una camioneta de 3 toneladas y media, de color blanco.

Las unidades terminaron destrozadas invadiendo uno de los carriles, lo que obligó al cierre total del la vialidad para que se realizaran las labores de auxilio por parte de paramédicos de Ambulancias AMBUMED y de otras corporaciones que se movilizaron en apoyo.

Según los primeros reportes en el sitio, lamentablemente fallecieron cuatro personas y otras cinco quedaron severamente lesionadas, de las víctimas se ignoran sus identidades.

Elementos de la Guardia Nacional de la División Seguridad en Carreteras e Instalaciones resguardaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se emprendieran las correspondientes diligencias.

De forma extraoficial trascendió que una de las unidades involucradas habría invadido el carril contrario, ocasionando con ello el fuerte impacto, sin embargo, ya serán las autoridades competentes las que determinen responsabilidades.

RED 113