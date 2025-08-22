Apatzingán, Mich. 22 de agosto de 2025.- Un conocido comerciante fue blanco de un intento de privación de la Libertad en la colonia independencia, de Apatzingán. El ofendido se resistió y fue baleado por los criminales.

De acuerdo con la información preliminar, Ernesto C., de 53 años de edad, fue interceptado por al menos tres sujetos, quienes trataron de someterlo por lo que por instinto se resistió, momento en que los delincuentes le dispararon y huyeron.

El agraviado sufrió al menos 3 impactos de proyectil de arma de fuego y por sus medios se trasladó a una clínica para recibir atención médica. Los doctores en turno auxiliaron a Ernesto y dieron aviso a las autoridades.

En el sanatorio se presentaron oficiales de la Guardia Civil para otorgar seguridad, mientras que el caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado para que se iniciaran las respectivas diligencias.

RED 113