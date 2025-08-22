Uruapan, Mich.- 22 de agosto de 2025.- En un operativo coordinado en Uruapan, elementos de las secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y la Policía Municipal aseguraron dos camionetas con reporte de robo y 2.6 kilogramos de droga.

Agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Local encontraron dos vehículos con emblemas de del Cartel Jalisco Nueva Generación en un camino cercano a la localidad de Tanaxuri.

Al revisar su información se constató que los automotores de las marcas BMW y Nissan contaban con reporte de robo, en su interior encontraron tres envoltorios con un peso de 2.6 kilogramos de sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Sumado a estas acciones, los elementos policiales y militares desplegaron movilizaciones en la zona, con el fin de inhibir cualquier otra conducta ilícita y priorizar la seguridad ciudadana.



RED 113