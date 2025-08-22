Morelia, Michoacán, 22 de agosto de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, dio a conocer que las torres del teleférico de Morelia se pintarán con murales hechos por artistas urbanos del estado, para lo cual, dijo, se emitirá una convocatoria abierta.

Gladyz Butanda reconoció que esta idea nació en conjunto con colectivos de arte urbano que demandan espacios de recreación cultural, donde su arte incentive un reconocimiento artístico y cultural.

“El grafiti, las pintas que a muchas y muchos incomodan, son producto de la falta de espacios que promueven el muralismo, forjado desde tiempos de la Revolución Mexicana”, argumentó la funcionaria estatal.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) destacó que Michoacán es cuna de un gran talento artístico. Resaltó que diversos artistas locales, con orígenes en el grafiti, han logrado sobresalir como diseñadores en empresas transnacionales. Este éxito subraya el enorme potencial que existe y la necesidad de impulsarlo para que sobresalga dentro del estado.

La creación de estos espacios, dijo Gladyz Butanda, cubre dos frentes: la suma cultural de sectores sociales históricamente relegados y la creación de una plataforma de desarrollo artístico donde las y los morelianos podrán explotar su potencial en el mundo del muralismo.