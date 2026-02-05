Pátzcuaro, Michoacán, 5 de febrero de 2026.- El legado del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla será la recuperación del lago de Pátzcuaro mediante el combate frontal al huachicol hídrico. Así lo manifestó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, al encabezar el arranque del Operativo de Vigilancia en dicha región Lacustre.

“Antes estaba prácticamente desértico el muelle, hoy gracias a las acciones del gobernador hemos recuperado el lago. Para nadie era un secreto que se venían a saquear el agua para uso comercial y riego de huertas ilegales; hemos actuado para tener una vigilancia permanente en toda la zona”, manifestó el secretario.

El encargado de la política interna, sostuvo que gracias al trabajo coordinado con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Guardia Civil y las policías municipales se han podido recuperar los cuerpos de agua y generar mejores condiciones de seguridad en la región.

Por su parte el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, enfatizó que “se estará trabajando en conjunto para evitar la extracción de agua, porque la prioridad es que no desaparezcan nuestros recursos naturales y dejarle un legado a las próximas generaciones”.

En su intervención, Julio Arreola, presidente municipal de Pátzcuaro, agradeció el respaldo del Gobierno de Michoacán para poder proteger el entorno y el medio ambiente de la región Lacustre. “Nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha tenido un especial interés en la recuperación de este importante cuerpo de agua”, manifestó.

En este operativo coordinado participan fuerzas estatales y federales mediante patrullajes carreteros, despliegue de lanchas y vigilancia con drones en los municipios ribereños.