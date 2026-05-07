Uruapan, Mich.- 07 de mayo de 2026.- Un hombre falleció calcinado al desbarrancar e incendiarse su vehículo, sobre la carretera “libre” Uruapan – Lombardía, en las inmediaciones del centro turístico La Tzaráracua.

De acuerdo con las autoridades la noche de este jueves, el susodicho conducía un vehículo Volkswagen Vocho y circulaba con rumbo a Lombardía cuando perdió el control y abandonó la cinta asfáltica para precipitarse a un barranco, donde se incendió.

Algunos automovilistas reportaron el accidente a los sistemas de emergencia y al lugar se desplazaron paramédicos y Bomberos de Rescate Michoacán Delegación Uruapan, quienes sofocaron las llamas y entre los escombros localizaron el cuerpo calcinado.

Los vulcanos también controlaron un incendio forestal derivado del percance. Más tarde, personal de la Fiscalía se encargó de realizar las actuaciones de ley y trasladó el cadáver al Servicio Médico Forense, donde fue identificado como José Juan M., de 58 años de edad, quien formaba parte de la brigada forestal 672 de Jucutacato.