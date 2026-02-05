Morelia, Michoacán, 5 de febrero de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa que además del Centro de Salud “Dr. Juan Manuel González Urueña” en Morelia, se cuenta con 12 módulos activos para la aplicación de la vacuna contra el sarampión.

La ciudadanía puede acudir a recibir la dosis del biológico en las siguientes sedes:

• Avenida del Estudiante 96, colonia Matamoros.

• Félix Díaz 56, colonia Unidos Santa Cruz.

• Avenida Capitán Carlos Rovirosa s/n, colonia Tierra y Libertad.

• Miguel Tello s/n, colonia Vicente Riva Palacio.

• Guillermo Morales Osorio s/n, colonia Clara Córdova.

• José Pablo Moncayo 19, colonia Santa Cecilia.

• Mártires Agraristas s/n, colonia Lomas del Durazno.

• 5 de febrero 636, colonia Centro.

• Cruce de 19 de diciembre con avenida Unión s/n, colonia Unión Antorchista.

• Juana Pavón 92, Tenencia Morelos.

• Mar Caribe 74, colonia Valle de los Manantiales.

• Avenida Las Torres s/n, colonia Satélite.

A fin de asegurar la cobertura para todas las familias, estos espacios operan de lunes a domingo y los horarios de atención de cada uno se pueden consultar en el siguiente enlace https://acortar.link/YKAM49.

Se exhorta llevar la Cartilla Nacional de Salud de niñas y niños para verificar y completar sus esquemas. También se invita a vacunarse a aquellas personas de entre 10 y 49 años, que no tengan certeza sobre si cuentan con la protección necesaria.