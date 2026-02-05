Zamora, Mich.- 5 de febrero de 2026.- El día apenas clareaba cuando la rutina matinal de la colonia Miguel Regalado de Zamora se vio interrumpida por un narcomensaje colgado en el cableado de la calle.

Era temprano cuando los elementos de seguridad detectaron una manta azul, de letras blancas, suspendida sobre el cableado de la avenida principal, justo frente a la tienda de abarrotes conocida como “LuLu”.

El lienzo, visible para automovilistas y peatones que comenzaban su jornada, contenía mensajes ofensivos y amenazas.

La escena, breve pero elocuente, concentró de inmediato la atención de vecinos y transeúntes. La narcomanta no sólo transmitía un mensaje intimidatorio, sino que representaba un riesgo físico al encontrarse sobre el tendido aéreo, en una vialidad de tránsito constante.

La prioridad fue clara: retirar el objeto y restablecer la normalidad antes de que la ciudad terminara de despertar. En cuestión de minutos, el sitio fue resguardado por el personal de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las uniformados procedieron al retiro de la manta, cumpliendo los protocolos establecidos y asegurando el objeto para su análisis correspondiente.

La intervención concluyó sin detenciones ni incidentes adicionales. La avenida volvió a su ritmo habitual y el comercio abrió sus puertas como cada mañana.