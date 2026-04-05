Apatzingán, Mich.- 05 de abril de 2026.- Un comerciante intermediario en la venta de aguacate fue asesinado a balazos tras ser irrumpido por un grupo armado en su domicilio, en la localidad de Las Ordeñitas, municipio de Parácuaro; la víctima alcanzó a ser trasladada a un hospital, pero murió a consecuencia de las heridas, se supo en la labor periodística.

El ahora occiso fue identificado como José Manuel Q., quien presentaba impactos de arma de fuego en la cabeza, lesiones que le provocaron la muerte poco después de su ingreso al Hospital Regional IMSS Bienestar de Apatzingán.

De acuerdo con las primeras investigaciones, durante la madrugada un grupo armado de al menos cinco sujetos, con el rostro cubierto, llegó al domicilio de la víctima. Dos de ellos tocaron la puerta y preguntaron por el afectado, que al salir fue sometido por los agresores.

Instantes después se escuchó una detonación de arma de fuego y los responsables huyeron a bordo de una camioneta negra doble cabina, presuntamente tipo Hilux.

Familiares auxiliaron al lesionado y lo trasladaron inicialmente en un vehículo particular; en el trayecto interceptaron una ambulancia que continuó con el traslado al hospital, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación respectiva y mantiene las diligencias para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento no hay personas detenidas.

AGENCIA RED 113