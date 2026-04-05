En el marco de las operaciones de respuesta en la mina Santa Fe, en el Rosario, Sinaloa, el Puesto de Comando Unificado informa que, con el objetivo de garantizar la seguridad de los rescatistas y avanzar hacia la zona de interés, se continúan las acciones de estabilización de la presa de jales y el control de los niveles de agua al interior de la mina.

Durante la jornada de ayer y las primeras horas de este día se concretó la instalación de una bomba de 25 HP en la denominada zona cero, la cual inició operaciones a las 23:50 horas tras concluir la conexión del cableado eléctrico en los tableros de alimentación. A partir de su puesta en marcha, el tirante de agua ha disminuido dos metros, lo que representa un desalojo aproximado de 12 mil 600 litros.

Respecto a los avances técnicos, la perforación del barreno registra un progreso de 79 metros lineales. Asimismo, se mantiene bajo análisis técnico el retiro de material en el contrapozo 81, tarea que se realiza sin interferir con las maniobras de bombeo. En el lugar, la fuerza de tarea suma 353 elementos que han mantenido labores ininterrumpidas durante más de 255 horas para localizar a las tres personas que permanecen atrapadas.

La supervisión de las labores se realiza mediante recorridos conjuntos en los que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), autoridades del estado de Sinaloa, brigada USAR (Urban Search and Rescue / Búsqueda y Rescate Urbano) y personal de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., operadora de la mina Santa Fe.

Como parte del protocolo de atención, las autoridades sostienen reuniones con los familiares de los mineros para exponerles detalladamente el estado de las acciones conjuntas de búsqueda.

Las dependencias que operan desde el Puesto de Comando Unificado reiteran que los trabajos continuarán de manera permanente hasta encontrar a los trabajadores.