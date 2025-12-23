La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhorta a la población a mantenerse informada y reforzar las medidas preventivas ante el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para las próximas 72 horas.

De acuerdo con el SMN un canal de baja presión, en interacción con otros sistemas meteorológicos, originará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del país. Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Asimismo, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste del país y la Península de Yucatán, asociada con una circulación ciclónica y el ingreso de humedad, generará chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste de México, interacciona con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro polar, lo que ocasionará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y rachas de viento de hasta 70 km/h en Baja California y Sonora.

Miércoles 24 de diciembre: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Jueves 25 de diciembre: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Viernes 26 de diciembre: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Chiapas.

Durante este periodo también se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

La CNPC recomienda a la población:

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

● Mantenerse informado a través de fuentes oficiales: @CNPC_MX y @conagua_clima

● Revisar techos, ventanas y asegurarse de que los desagües no estén obstruidos

● No resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas

● Tener a la mano una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna, radio y botiquín

● En zonas frías, abrigarse adecuadamente y evitar el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados

● Atender las indicaciones de las autoridades municipales, estatales y federales de Protección Civil

Con estas acciones, la CNPC refrenda su compromiso para la prevención y alertamiento oportuno ante desastres naturales, a fin de orientar con acciones de cuidado a la población ante la probabilidad de lluvias, chubascos y bajas temperaturas.