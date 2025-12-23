Uruapan, Mich.- 23 de diciembre de 2025.- Un hombre fue asesinado a balazos en la zona Centro de la ciudad de Uruapan. Trascendió que la víctima que horas antes había sobrevivido a otro atentado; con este caso suman 5 las personas ejecutadas durante las últimas 24 horas.

El reciente ataque armado sucedió cerca de las 17:30 horas de este martes en la esquina de las calles Pueblita e Hidalgo, y fue reportado por vecinos al número de emergencias 911.

En cuestión de minutos, al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, pero el hombre ya no tenía signos vitales; su identidad es desconocida hasta el momento sólo se sabe que vivía a unos metros del lugar donde fue acribillado.

La escena del crimen fue acordonada por elementos policiacos, quienes solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado para realizar las correspondientes diligencias.

De forma extraoficial trascendió que la noche del lunes, esta misma persona fue perseguida y agredida a balazos en la misma zona pero milagrosamente resultó ileso, mientras que los hechores escaparon.