La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reitera el llamado a la población para continuar implementando medidas preventivas ante las condiciones atmosféricas que prevalecerán en el territorio nacional en las próximas 72 horas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana de hoy el frente frío número 24 se disipará sobre el norte del país, pero por la tarde un nuevo frente frío, acompañado por su masa de aire ártico, se aproximará a la frontera norte y noreste de México que, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical y un río atmosférico, ocasionará descenso marcado de temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en dichas regiones. Durante la noche, se prevé probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el norte del estado de Chihuahua.

Asimismo, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, ubicada sobre el sureste del país, en interacción con un canal de baja presión y divergencia, generará lluvias y chubascos en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la Península de Yucatán, con lluvias fuertes en Chiapas (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur).

Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos, acompañados de posibles descargas eléctricas, en entidades del occidente y centro del país.

Para el lunes 29 de diciembre se pronostican lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca); Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental); Tamaulipas; Oaxaca; Chiapas y Tabasco. Y temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Mientras que para el martes 30 de diciembre se prevén lluvias intensas a puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (regiones de Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco y temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Finalmente, en el norte y centro de la República Mexicana continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas en zonas altas.

La CNPC exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, extremar precauciones ante lluvias, vientos fuertes y bajas temperaturas, y seguir las recomendaciones de Protección Civil de su localidad.

El Gobierno de México, a través de la CNPC, mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y continuará informando de manera oportuna a la población.

