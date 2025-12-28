Morelia, Michoacán, 28 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Michoacán, a través de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), implementó durante 2025 el uso de drones para la dispersión aérea de semillas, logrando un total de 360 mil unidades, lo que superó la meta inicial de 200 mil semillas.

Con el objetivo de fortalecer los trabajos de reforestación tradicional se llevaron a cabo dispersiones en 16 municipios del estado: Aquila, Churumuco, Contepec, Erongarícuaro, Hidalgo, Morelia, Pajacuarán, Paracho, Peribán, Quiroga, Turicato, Tzintzuntzan, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zinapécuaro.

Mediante esta tecnología se logró intervenir terrenos que nunca habían sido reforestados debido a lo accidentado de su relieve o su difícil acceso; asimismo, se dio prioridad a los predios que sufrieron afectaciones graves por incendios forestales.

Mediante esta técnica se superó la meta de superficie establecida al cubrir un total de 90 hectáreas, con una densidad de 4 mil semillas por hectárea. La dispersión incluyó más de 10 especies forestales, entre las que destacan Albizia plurijuga, Cedrela odorata, Crataegus mexicana, Pinus devoniana, Pinus montezumae, Pinus pseudostrobus, Lysiloma acapulcense, Swietenia humilis y Tabebuia rosea.

De manera preliminar, se estima un porcentaje de supervivencia superior al 60 por ciento; por lo que personal de la Cofom, en coordinación con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), mantiene durante el mes de diciembre labores de observación y seguimiento en los predios intervenidos para determinar con mayor precisión la tasa de supervivencia.