Churumuco, Michoacán, a 28 de diciembre de 2025. – Con el propósito de fortalecer la actividad pesquera y promover las tradiciones productivas de la región, este sábado se inauguró la XIII Feria de la Mojarra en el municipio de Churumuco, encabezada por la presidenta municipal, María Judit Chino Camacho, y el diputado local del PRD, Octavio Ocampo. En el acto inaugural, el legislador reiteró su compromiso de continuar impulsando desde el Congreso del Estado políticas que fortalezcan al sector pesquero y a las familias que dependen de esta actividad. “Cuenten conmigo para contribuir de manera positiva en este pueblo; lo haré con gusto y con aprecio”, señaló.

Durante su intervención, Ocampo destacó que la pesca constituye una de las principales actividades económicas de la Región Infiernillo, de la cual forma parte Churumuco, donde más de 12 mil habitantes dependen directa o indirectamente de la producción pesquera. Subrayó que en los últimos años se han realizado acciones de repoblamiento en los cuerpos de agua de la zona, con siembras de alevines de tilapia en la presa, con el propósito de garantizar la continuidad de esta actividad. En este contexto, el diputado perredista afirmó que desde el Poder Legislativo continuará promoviendo iniciativas orientadas al fortalecimiento del sector e impulsará programas que garanticen mejores condiciones de trabajo y comercialización para las y los pescadores.

“El fortalecimiento de la pesca requiere una visión integral. Desde el Congreso de Michoacán seguiremos impulsando políticas públicas que respalden a quienes viven de esta actividad, porque son parte esencial del desarrollo económico y cultural de nuestra Tierra Caliente”, expresó Ocampo. Añadió que la feria representa también un reconocimiento a las mujeres cocineras tradicionales y a las familias que, con su esfuerzo, mantienen vivas las costumbres de la región.

En su mensaje inaugural, el legislador subrayó que la Feria de la Mojarra simboliza la historia y la resiliencia de Churumuco, un pueblo que se reconstruyó tras la inundación del antiguo asentamiento y que mantiene su identidad a través de su cultura y su trabajo. Ocampo reconoció además la gestión de la presidenta municipal por impulsar acciones de hermanamiento con una ciudad de Colombia, al considerar que “estas iniciativas abren oportunidades de desarrollo y cooperación internacional para el municipio y sus comunidades productivas”.