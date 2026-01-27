La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informa que mantiene activos sus protocolos de prevención y monitoreo permanente ante el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para las próximas 72 horas.

La masa de aire ártico asociada al Frente Frío Número 30 continuará provocando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país. Simultáneamente persistirá el evento de Norte con intensidad crítica registrando rachas de viento de 90 a 110 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec así como de 50 a 70 km/h en Veracruz y Quintana Roo, mientras que en la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México, prevalecerá un ambiente de muy frío a gélido con densos bancos de niebla matutinos.

Para este martes se prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca en Veracruz además de Oaxaca y Chiapas, acompañadas por un evento de Norte de 60 a 70 km/h con rachas intensas de 90 a 110 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Con el fin de salvaguardar la integridad de la población se recomienda asegurar puertas y ventanas, retirar de azoteas y balcones cualquier objeto que pueda desprenderse y convertirse en un proyectil peligroso. Asimismo, se hace un llamado a no transitar cerca de muros endebles o estructuras inestables.

Para quienes circulan por carreteras afectadas por bancos de niebla y suelo mojado se recomienda encender luces intermitentes y reducir la velocidad para evitar accidentes, mientras que ante las bajas temperaturas es vital abrigarse en capas y proteger especialmente a grupos vulnerables para prevenir enfermedades respiratorias.

Se invita a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales de la CNPC y la Conagua, y atender las indicaciones de las autoridades locales.