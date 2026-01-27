Ixtapa Zihuatanejo consolidó su posicionamiento internacional tras una participación estratégica y de alto impacto en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebrada en Madrid, considerada una de las plataformas turísticas más importantes del mundo.

Previo al inicio oficial de la feria, el destino sostuvo desayuno de trabajo y presentación de destino con agentes de viajes, tour operadores y medios especializados en un Hotel de Madrid y en la Casa de México en España, para presentar los nuevos atractivos, cifras recientes y el potencial del destino ante el turismo español y europeo.

El destino mantuvo una intensa agenda de negocios con más de 40 citas con tour operadores mayoristas, aerolíneas, periodistas y actores clave de la industria turística internacional: participó en el CiviDay de Civitatis; concretó la firma del convenio de colaboración con Select Aviation/Destination con presencia en España y Portugal; logró acuerdos para reforzar rutas aéreas y aumentar la llegada de pasajeros con la aerolínea Volaris; se firmó el convenio para dar inicio al proceso de certificación Biosphere.

Pedro Castelán Reyna, Director Ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes, recibió un reconocimiento por su liderazgo en la industria del turismo al aire libre, otorgado por la revista española AireLibre.