La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informa que mantiene una comunicación estrecha con las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes operan los protocolos de respuesta y prevención ante los fenómenos meteorológicos que inciden actualmente en el territorio nacional.

Con respecto a las bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California durante la noche, así como temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Ante este escenario invernal, es fundamental que la población proteja su salud vistiendo en capas con la técnica de la cebolla, cubriendo nariz y boca al salir para evitar respirar aire helado y, en caso de utilizar calentadores o chimeneas, mantener siempre una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones, apagándolos antes de dormir. Asimismo, se sugiere extremar precauciones al conducir en tramos carreteros que pudieran presentar cristalización o pavimento resbaladizo.

En contraste con el ambiente frío del norte, un sistema anticiclónico generará temperaturas máximas extremas de 40 a 45 °C en Michoacán, el noroeste de Guerrero, el istmo de Oaxaca y la costa de Chiapas, mientras que en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Puebla, el termómetro oscilará entre los 35 y 40 °C.

Para prevenir golpes de calor y deshidratación, se exhorta a la ciudadanía a beber agua simple constantemente aunque no se tenga sed, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar bloqueador y ropa ligera, así como tener especial cuidado en la higiene y conservación de los alimentos para evitar su rápida descomposición.

Se exhorta a la población mantenerse informada sobre la evolución de estos sistemas consultando las cuentas oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil CNPC_MX, así como los avisos del Servicio Meteorológico Nacional en la cuenta de conagua_clima.