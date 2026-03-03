Morelia, Michoacán; 02 de marzo de 2026.- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, informa que personal técnico especializado realiza trabajos de mantenimiento mayor en el pozo Mariano Abasolo, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar la eficiencia en el suministro de agua potable.

Estas labores tendrán una duración aproximada de una semana, periodo durante el cual el servicio se verá parcialmente afectado en las colonias Hacienda Tiníjaro, Arko San José, Villas Insurgentes e Insurgencia.

Torres Ramírez destacó la importancia de realizar este tipo de intervenciones programadas.

“Realizar mantenimientos mayores en nuestros pozos es fundamental para eficientar el servicio y garantizar un suministro más estable y continuo. Estas acciones nos permiten prevenir fallas mayores y fortalecer la operación del sistema en beneficio de la ciudadanía”, señaló.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por impulsar trabajos preventivos y correctivos que permitan garantizar servicios públicos de mayor calidad para las y los morelianos.

Asimismo, el Ooapas informa que mientras se restablece el servicio se brindará apoyo con pipas de agua potable en las colonias afectadas. Las y los usuarios que requieran este servicio podrán solicitarlo a través del Aquabot al número 5535539083.

El organismo operador agradece la comprensión de la ciudadanía ante las posibles intermitencias y reitera que estos trabajos son necesarios para asegurar la continuidad y calidad del servicio en la zona.