Morelia, Michoacán; 29 de julio de 2026.- A un mes de su puesta en marcha, las Cabinas de Lectura “Morelia se Lee” se consolidan como un proyecto exitoso para fomentar el hábito de la lectura y el encuentro con los libros, gracias a la gran participación de las y los morelianos, quienes han hecho suyo este programa impulsado por el Gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que este primer mes representa un importante paso en la construcción de una ciudad donde la cultura y la lectura formen parte de la vida cotidiana de las familias.

“La respuesta de las y los morelianos nos demuestra que cuando acercamos los libros a la gente, los espacios públicos se transforman en lugares de encuentro, aprendizaje e imaginación. Cada préstamo representa una historia que llega a un nuevo lector y nos motiva a seguir impulsando acciones que fortalezcan el acceso a la cultura”, expresó.

Desde su inauguración, el pasado 23 de junio, las tres cabinas han registrado el préstamo de mil 406 libros, reflejo del interés de niñas, niños, jóvenes y personas adultas por acceder de manera gratuita a la lectura en espacios públicos. De este total, más de mil ejemplares fueron llevados a casa, mientras que cientos más fueron disfrutados en préstamo al paso, confirmando la excelente respuesta de la ciudadanía a esta iniciativa.

Las Cabinas de Lectura forman parte de la estrategia “Morelia se Lee”, que busca democratizar el acceso a los libros, promover el gusto por la lectura y generar espacios seguros de convivencia en distintos puntos de la ciudad. En ese sentido, Chávez Alcaraz aprovechó para invitar a la ciudadanía a seguir disfrutando de este servicio gratuito y a formar parte de esta comunidad lectora que continúa creciendo día con día.

Las Cabinas de Lectura operan de miércoles a domingo, en un horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y se encuentran ubicadas en Boulevard García de León, Andador Nigromante y Calzada Fray Antonio de San Miguel. Para el préstamo de libros solamente es necesario presentar una identificación oficial.