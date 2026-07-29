Morelia, Michoacán, 29 de julio de 2026.- Como parte de las estrategias para recuperar las especies nativas del lago de Pátzcuaro, el Gobierno de Michoacán, a través de la Comisión de Pesca (Compesca), ha liberado 60 mil peces blancos en lo que va del año, fortaleciendo las acciones de conservación y repoblamiento de este cuerpo de agua.

Los ejemplares son producidos en la Reserva Ecológica para la Conservación de Especies Endémicas, ubicada en Urandén y operada por la Compesca, así como en la granja Kurucha Urapithi, localizada en la isla de Pacanda, donde se desarrollan procesos especializados para la reproducción y crianza de esta especie emblemática.

Estas acciones forman parte de un programa integral para la recuperación del ecosistema lacustre, que contempla el rescate de manantiales, rehabilitación de canales, saneamiento, desazolve y el fortalecimiento de las poblaciones de especies nativas, con el objetivo de preservar el equilibrio ambiental y la actividad pesquera de la región.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, señaló que el pez blanco representa una de las especies de mayor valor ecológico, cultural y económico para Michoacán, por lo que su conservación es una prioridad para la administración estatal.

“Con la liberación de 60 mil peces blancos durante este año seguimos dando pasos firmes en la recuperación del lago de Pátzcuaro. Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo la reproducción de especies nativas y trabajar de la mano con las comunidades pesqueras para conservar este patrimonio natural que distingue a Michoacán”, expresó.

Mediante acciones permanentes de protección a especies endémicas, investigación acuícola y fomento a la pesca sustentable, la Compesca impulsa la recuperación integral del lago de Pátzcuaro y el bienestar de las comunidades ribereñas, consolidando así el compromiso del Gobierno estatal con la preservación de este emblema del patrimonio natural y cultural de la entidad.