Durango, Durango, 29 de julio de 2026.- Michoacán encabezó los trabajos de la 70 Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (Asetur), en la que autoridades del país, representantes de la industria fílmica y organismos especializados acordaron impulsar el turismo de pantalla como una herramienta para detonar el desarrollo económico y turístico de las entidades federativas.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) y presidente de la Asetur, Roberto Monroy García, inauguró los trabajos de la asamblea, en compañía del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, y las y los titulares de las secretarías de Turismo de cada estado.

Durante su intervención, el funcionario destacó la importancia de visibilizar y promover la riqueza de los escenarios naturales, históricos y culturales de Michoacán y de todo el país, a fin de integrar una oferta turística nacional que fortalezca el orgullo, la identidad y la proyección de México ante el mundo.

Asimismo, señaló que el turismo de pantalla es una oportunidad para generar desarrollo económico, al incentivar la ocupación hotelera, el consumo en negocios locales, la contratación de servicios y el fortalecimiento de toda la cadena de valor vinculada a las producciones audiovisuales.

Finalmente, las y los secretarios sostuvieron reuniones con representantes de organismos del sector cinematográfico, entre ellos Diana Álvarez Segoviano, titular de la Comisión Mexicana de Filmaciones (Comefilm); Jorge Alberto Medina Arauna, presidente de la Asociación Mexicana de Filmadoras Independientes; Mauricio Durán Ortega y Tabata Vilar, presidente y directora general, respectivamente, de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine); así como Miguel Mier Esparza, director general de Operaciones Globales de Cinépolis.