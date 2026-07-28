Morelia, Michoacán, 28 de julio de 2026.- Uno de los recorridos imperdibles durante estas vacaciones de verano es el Mercado de Dulces y Artesanías “Valentín Gómez Farías”, ubicado en el Centro Histórico de Morelia, donde turistas y visitantes pueden descubrir los sabores que han dado fama a la gastronomía tradicional michoacana y llevarse un pedacito de “el alma de México”.

En sus pasillos se ofrece una gran variedad de dulces típicos elaborados de manera artesanal, entre los que destacan los tradicionales ates de diversos sabores, las morelianas con cajeta y oblea, cocadas, rollos de guayaba, tamarindos, limones rellenos de coco, palanquetas, frutas cristalizadas y rompope. Estos productos conservan recetas transmitidas por generaciones, recordó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia encabezada por Roberto Monroy García.

Además de deleitar el paladar, este emblemático espacio reúne artesanías provenientes de distintas regiones de la entidad, como piezas de cobre, textiles, guitarras, juguetes tradicionales y artículos elaborados por manos artesanas, convirtiéndose en un excelente lugar para adquirir recuerdos representativos del estado.

Ubicado a unos pasos de la Catedral, del Centro Cultural Clavijero y otros atractivos del Centro Histórico, el Mercado de Dulces complementa la experiencia de quienes recorren la capital michoacana.

La Sectur invita a disfrutar de estas vacaciones de verano recorriendo este espacio donde la historia, el sabor y las tradiciones se encuentran en cada local, consolidándose como una visita obligada para quienes llegan a Michoacán.