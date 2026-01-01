Tocumbo, Mich.- 01 de enero de 2025.- Sujetos fuertemente armados a bordo de 4 camionetas ingresaron del estado de Jalisco a Tocumbo y atacaron a elementos de la Policía Municipal que mantenían vigilancia en la entrada a la cabecera, dejando un saldo de un efectivo fallecido, otro lesionado y uno más ileso, para luego darse a la fuga por caminos aledaños sin que pudieran ser detenidos.

Sobre los oficiales agredidos se pudo conocer que quien perdió la vida respondía en vida al nombre de Javier Tenis Ceja de aproximadamente 45 años de edad, originario y vecino de Pamatacuaro y el lesionado se llama Juan Carlos Pedro Ruiz, mismo que es de La Zarzamora, ambas comunidades del municipio de Los Reyes.

Trascendió que como parte del operativo por año nuevo, los 3 policías cuidaban la entrada de Tocumbo, en el entronque del Boulevard y el libramiento, frente al Hotel Casa blanca, población que por cierto tenía 24 horas de haber concluido de Feria de la Paleta 2025 y tiene la visita de cientos de inmigrantes, cuando arribaron sorpresivamente a bordo de 4 camionetas una veintena de sujetos armados con rifles de alto poder a los policías que estaban fuera de su unidad oficial, mismos que trataron de repeler la agresión, pero fueron superados por los delincuentes.

En el sitio quedaron gravemente heridos dos de los uniformados, mientras que su compañero pidió apoyo. Los municipales lesionados fueron trasladados en ambulancia a un nosocomio privado de Los Reyes en donde lamentablemente alrededor de la 1 de la mañana dejó de existir Javier, mientras que su compañero se recupera de las heridas sufridas en la balacera.

A la clínica se presentó el personal de la Fiscalía General del Estado para efectuar las primeras investigaciones del caso, además de ordenar el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense de la ciudad de Uruapan para que se le realizará la necropsia de rigor y luego entregarlo a sus deudos para su cristiana sepultura.

La Policía Municipal de Tocumbo con el apoyo de los efectivos de Cotija y Tingüindín efectuaron un operativo para tratar de dar con el paradero de los delincuentes, los cuales se dieron a la fuga con rumbo al vecino estado de Jalisco, aprovechando la obscuridad de la noche y los caminos rurales, sin que pudieran ser detenidos, quienes por su forma de actuar, al parecer son los mismos que semanas atrás atacaron de igual forma a uniformados de Cotija.