Huetamo, Mich.- Martes 10 de marzo de 2026.- Varias personas resultaron lesionadas tras el choque protagonizado por tres vehículos sobre la carretera Eréndira–Tiquicheo, en el municipio de Huetamo, informaron fuentes policiales y de rescate.

El aparatoso accidente se registró durante la noche de ayer lunes, a la altura del sitio conocido como El Potrero, y fue reportado por algunos vecinos de la zona al número de emergencias.

Posteriormente acudieron unos paramédicos, quienes auxiliaron a los heridos y los canalizaron al Hospital Rural del IMSS-Bienestar, ubicado en Huetamo. Unos oficiales de seguridad vial se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Se apreció que los vehículos involucrados son una camioneta Nissan NP300, color azul marino, con placa NA9648B; una GMC, color negro, con matrícula GY5117E, del estado de Guerrero; y una pick-up Dodge RAM 1500, color azul marino, con lámina tejana SKN8077. Las unidades fueron remolcadas por grúas y trasladadas a un corralón.

RED 113