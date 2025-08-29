El 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego, una fecha que rinde homenaje a una de las industrias de entretenimiento más importantes y creativas del mundo. Esta conmemoración surgió en 2008 gracias a varias revistas europeas especializadas en gaming, y desde entonces se ha convertido en una tradición para millones de jugadores alrededor del planeta.

Los videojuegos no solo son vistos como una forma de diversión, sino también como una expresión cultural y artística que combina música, narrativa, diseño visual y tecnología. Además, han demostrado beneficios en el desarrollo de habilidades como la coordinación, la concentración, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

Actualmente, la industria de los videojuegos es una de las más lucrativas a nivel global, superando incluso al cine y la música en ingresos. También ha dado lugar a fenómenos como los eSports, que reúnen a miles de aficionados en competencias profesionales.

Este día es, para jugadores y desarrolladores, una oportunidad de celebrar la pasión por los videojuegos, reconocer su impacto en la sociedad y seguir impulsando la innovación en un sector que no deja de crecer.