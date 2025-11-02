Lagunillas, Mich.- Domingo 02 de noviembre de 2025.- Dos personas resultaron levemente lastimadas tras el choque entre dos vehículos sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, informaron fuentes de rescate.

El percance se registró durante la tarde de este domingo a la altura del municipio de Lagunillas y fue reportado al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) y paramédicos, quienes atendieron a los lesionados.

Se conoció que uno de los automotores siniestrados es de color rojo y el otro una camioneta Sprinter. Oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.



RED 113