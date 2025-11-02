Morelia, Mich.- Domingo 02 de noviembre de 2025.- Un individuo de 48 años de edad resultó lesionado cuando su motocicleta chocó contra un camellón del Libramiento Poniente de la ciudad de Morelia, según informaron fuentes policiales y de rescate.

El percance se registró durante la tarde de este domingo a la altura de la colonia Los Laureles, en las cercanías del Estadio Morelos, en el sentido que va del Distribuidor Vial de Salida a Salamanca hacia el Distribuidor Vial de Salida a Quiroga.

Varias personas auxiliaron al afectado y solicitaron una ambulancia. Posteriormente, arribaron unos paramédicos, quienes atendieron al paciente, mismo que se negó al traslado hospitalario. Por último, oficiales de tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y retiraron el motociclo siniestrado.



RED 113