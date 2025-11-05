Morelia, Mich.- Miércoles 05 de noviembre de 2025.- Una camioneta que transportaba material para construcción chocó contra un montículo de tierra localizado a la orilla de la carretera Morelia-Pátzcuaro; el conductor de la unidad resultó lesionado, informaron fuentes de rescate.

El accidente se registró durante la mañana de este miércoles, en el kilómetro 19 de la citada vialidad, en las cercanías de la comunidad de El Reparo, a pocos metros de una gasolinera de Pemex.

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) acudieron al sitio y con sus herramientas liberaron al chofer, quien estaba atrapado en la cabina. Después, unos paramédicos atendieron al afectado.

Por último, unos agentes de Guardia Nacional (GN) se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el automotor siniestrado.