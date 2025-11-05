La Unión, Guerrero.- 05 de noviembre de 2025.- Un camión de carga se salió de la carpeta asfáltica y se precipitó a un desnivel a un costado de la autopista Siglo XXI, milagrosamente su conductor resultó ileso.

El aparatoso accidente tuvo lugar, en el kilómetro 264 del tramo carretero Las Cañas – Feliciano, donde un camión Peterbilt de color rojo con placas 37-UZ-1X, terminó destrozado por fuera de la vialidad.

Al sitio se movilizó personal de Autopistas Michoacán y paramédicos de Ambulancias AMBUMED mismos que encontraron al trailero Rodrigo G. S., de 51 años, fuera de su unidad y sin lesiones aparentes.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo de los peritajes respectivos y solicitaron gruas para que se realizarán las maniobras de retiro de la unidad siniestrada.