Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2025.- En el marco de la estrategia integral para la detección oportuna del cáncer de mama, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa que, al corte del 31 de octubre de 2025, se han realizado un total de 43 mil 377 mastografías en todo el territorio estatal.

El municipio de Morelia concentra el mayor número de estudios realizados con 14 mil 164 mastografías, le siguen Zamora con dos mil 07, Uruapan con mil 397 estudios, Maravatío con mil 164 estudios y La Piedad con mil 126 estudios.

Para garantizar una cobertura permanente, la SSM dispone de mastógrafos fijos que brindan atención durante todo el año en los hospitales generales “Dr. Miguel Silva” de Morelia, Zamora, Uruapan y La Piedad. Esta red hospitalaria se complementa con la Unidad de Especialidades Médicas dedicada al Cáncer de Mama (Uneme Dedicam), la cual opera con tres equipos especializados, consolidándose como un centro de referencia en la atención contra dicha enfermedad.

Con el objetivo de acercar el servicio de detección a las mujeres que viven en comunidades alejadas y de difícil acceso, la SSM dispone de cuatro unidades móviles de mastografía, que cada semana se instalan en centros de salud, plazas principales, unidades deportivas y oficinas de gobierno.

La atención es proporcionada por un equipo multidisciplinario y certificado, compuesto por técnicos y médicos radiólogos, y especialistas certificados en cáncer de mama, así como personal de enfermería, trabajo social y administrativo.

La SSM exhorta a las mujeres de 40 a 69 años a solicitar el estudio en su unidad de salud más cercana, y a las menores de 40 años con antecedentes familiares de riesgo a acudir para una valoración médica.