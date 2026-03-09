Pátzcuaro, Michoacán, 9 de marzo de 2026.- En el marco del 83 aniversario de la Escuela Secundaria Federal “Lázaro Cárdenas”, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, acompañó a la comunidad educativa en una ceremonia conmemorativa donde se reconoció la historia, el compromiso y la aportación de esta institución en la formación de generaciones de jóvenes patzcuarenses.

Durante el evento se realizó la entrega de reconocimientos a integrantes de la comunidad escolar y exalumnos distinguidos, entre ellos el C.P. Alejandro Campos Ochoa, egresado de la institución, quien compartió un mensaje con las y los estudiantes, resaltando la importancia del esfuerzo, la constancia y la preparación para salir adelante y construir un mejor futuro.

Uno de los momentos más significativos fue la develación del nombre de la biblioteca escolar “Julio Arreola”, en reconocimiento al respaldo que el presidente municipal ha brindado a la educación y a esta secundaria de la que también es exalumno. “Estoy agradecido con esta institución por haberme formado. Fue una de las mejores etapas de mi vida y siempre será muy especial regresar a esta escuela”, expresó.

Como parte de esta celebración, también se llevó a cabo la inauguración del salón audiovisual, un espacio fortalecido para apoyar el aprendizaje de las y los estudiantes, además de reconocer el esfuerzo conjunto de docentes, alumnado, madres y padres de familia que han sumado para mejorar las condiciones de la institución y seguir dignificando sus espacios.

Finalmente, Julio Arreola felicitó a la comunidad escolar por sus 83 años de historia y reconoció el trabajo de docentes, personal de apoyo y familias. “La educación transforma vidas y abre oportunidades. Desde el Gobierno de Pátzcuaro vamos a seguir apoyando a nuestras escuelas y a nuestras niñas, niños y jóvenes”, afirmó.