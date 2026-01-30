Morelia, Mich.- Viernes 30 de enero de 2026.- Alfredo “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el secuestro exprés agravado y homicidio de un matrimonio de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) y su hija de 12 años, quienes habían sido reportados como desaparecidos en la capital michoacana.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), las víctimas, identificadas como Víctor Manuel “N”, Anayeli “N” y su hija, desaparecieron la tarde del pasado 15 de enero tras ser vistos por última vez en la Ex Hacienda La Huerta.

Durante la búsqueda de las mencionadas personas, sus los cuerpos fueron localizados calcinados en predios aledaños autopista México-Guadalajara, a la altura Ucareo, municipio de Zinapécuaro.

Tras labores de inteligencia, investigación de campo, análisis criminal y coordinación interinstitucional, la FGE logró establecer la identidad y probable participación de Alfredo “N” en el múltiple crimen, por lo que fue localizado y arrestado en el estado de Morelos, donde se ocultaba para evadir la acción de la justicia.

Durante la audiencia, un Juez de Control valoró los datos de prueba presentados por la Fiscalía y resolvió vincular a proceso al ahora indiciado, además le impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.