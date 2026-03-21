Morelia, Michoacán, 21 de marzo de 2026. Un juez de Morelia impuso una pena de 108

años y 4 meses de prisión, una multa de más de 358 mil pesos, el pago de la

reparación del daño patrimonial y moral, la suspensión de sus derechos políticos y la

negativa de beneficios penitenciarios contra Rubén “N”, al acreditarse su

responsabilidad en los delitos de secuestro agravado en agravio de dos personas y

violación agravada en perjuicio de una mujer de identidad reservada.

De acuerdo con los hechos acreditados en el juicio, el sentenciado participó en la

privación de la libertad de dos personas para exigir dinero a cambio de su liberación.

Posteriormente, cuando una familiar acudió a entregar la cantidad solicitada, fue

víctima de violencia sexual.

Por otro lado, en la región de Uruapan se dictó una sentencia condenatoria de 42 años

y 9 meses de prisión por homicidio calificado y tentativa de homicidio, en contra

Guillermo “N”, Víctor Kevin “N” y Marco Antonio “N”.

Se les condenó al pago de más de 524 mil pesos por concepto de reparación del daño,

y a la suspensión de sus derechos políticos por el tiempo que dure la condena. Por lo

que respecta a la reparación del daño por la tentativa de homicidio será determinada

en la etapa de ejecución de sanciones.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2023, cuando los sentenciados privaron de la vida

a un hombre de identidad reservada y posteriormente dispararon contra dos elementos

de la Policía Municipal.

En la misma región, jueces de oralidad vincularon a proceso a dos personas por su

probable participación en distintos delitos, por una parte, Jhonatan Carlos “N” fue

vinculado a proceso por el delito de extorsión, en agravio de dos personas de identidad

reservada. Al imputado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y

se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. De acuerdo con

los hechos, las víctimas recibieron llamadas con exigencias económicas a cambio de la

libertad de un familiar previamente privado de la libertad.

En otro asunto, Luis Felipe “N” fue vinculado a proceso por incumplimiento de la

obligación alimentaria, en agravio de un niño de datos resguardados. Como medidas

cautelares deberá presentarse periódicamente ante la autoridad correspondiente y

tiene prohibido salir del estado sin autorización judicial. También se estableció un plazo

de dos meses para la investigación complementaria.