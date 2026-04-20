México, 20 de abril 2026.- Por lo menos dos personas fallecidas y como preliminar, seis heridas, es el saldo que reporta el Gabinete de seguridad Federal, luego de que un sujeto realizara disparos con arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán.

VIDEOS DE LA BALACERA EN TEOTIHUACÁN:

#Videos #Urgente | ¡Confirman dos muertos y 6 heridos tras detonaciones de arma en la zona arqueológica de Teotihuacán! 🚨 pic.twitter.com/yqqEacy8gX — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 20, 2026

Los reporten indican que luego de las denuncias de emergencia, las autoridades desplegaron un operativo en las inmediaciones de la zona, con elementos de la Guardia Nacional y se Seguridad Estatal, localizando sin vida a dos personas, entre ellas el presunto agresor.

La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya fijó postura sobre los lamentables hechos, al señalar:

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad.

Trascendió que la turista asesinada, aparentemente sería de origen canadiense, mientras que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para su pronta atención. Las autoridades investigan los violentos hechos.

Redacción VANOTICIAS| Información en desarrollo