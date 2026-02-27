Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2026.- Más de 12 mil estudiantes michoacanos de nivel medio superior y superior fortalecen su formación científica y tecnológica a través del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, una estrategia que consolida a la educación como eje de desarrollo e innovación en el estado, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem).

Tras el arranque de cursos para más de 7 mil estudiantes de bachillerato el pasado lunes, y más de 5 mil de educación superior desde el mes de enero, la directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, subrayó que esta primera generación inicia una experiencia formativa de alto impacto pedagógico. El objetivo es dotar a las juventudes de herramientas clave para enfrentar los desafíos del presente y liderar el futuro digital.

En el marco de la visita del titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se destacó que las y los estudiantes de bachillerato en el estado son pioneros en esta estrategia formativa. Dicha iniciativa está alineada a las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con las preferencias registradas, el 55.67 por ciento de las y los estudiantes optaron por el curso de Inteligencia Artificial; 30.50 por ciento Desarrollo de Software; 8.54 por ciento Pensamiento Matemático y 5.27 por ciento Infraestructura y Soporte, cifras que evidencian el interés de las juventudes por formarse en áreas estratégicas y convertirse en generadores de tecnología.

La titular del Iemsysem también reconoció la participación docente, la cual, afirmó, es determinante para consolidar este modelo. Por ello, convocó a maestras y maestros a integrarse como facilitadores voluntarios y fortalecer un ecosistema educativo que posicione a la ciencia, la tecnología y la innovación como motores de movilidad social y transformación en Michoacán.