Parácuaro Mich.- 18 de agosto del 2025.- Un choque múltiple en el que estuvieron involucrados tres vehículos, dejó como saldo al menos tres lesionados y cuantiosos daños materiales, sobre la carretera Apatzingán – Cuatro Caminos, en esta demarcación de Parácuaro.

En el accidente colisionaron por alcance una camioneta tipo SUV, un camión de volteo y una pick-up, mismo que ocurrió anoche en las inmediaciones del kilómetro 187+390, a la altura de la comunidad de Reynosita.

Elementos de Protección Civil Municipal de Parácuaro acudieron al lugar del percance para otorgar atención médica a los ocupantes de los vehículos involucrados, siendo trasladados al menos tres de los afectados.

La vialidad fue abanderada y oficiales de la Guardia Nacional de la División Seguridad en Carreteras e Instalaciones, realizaron los correspondientes peritajes y posterior retiro de las unidades siniestradas, mismas que fueron remolcadas hasta un corralón oficial, mientras se determinan responsabilidades.