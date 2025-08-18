Morelia, Mich.- 17 de agosto de 2025.- José Antonio Cruz Medina, nombrado nuevo coordinador general de Fiscalías, cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, marca una nueva etapa de coordinación total de la Fiscalía General del Estado (FGE) con la Federación.

Cruz Medina fue designado como nuevo coordinador general de Fiscalías, cargo que le fue entregado por el fiscal general, Carlos Torres Piña, mismo que fortalece el trabajo institucional con la Federación.

Medina, perfil cercano a Omar García Harfuch, refleja el inicio de una estrategia de depuración y fortalecimiento institucional en la FGE, tras la reciente llegada de Torres Piña a la titularidad del órgano autónomo.

Durante la entrega del nombramiento, Torres Piña conminó al nuevo funcionario a trabajar en el fortalecimiento de todas las áreas de la Fiscalía, con un compromiso firme de atender a la ciudadanía y garantizar una procuración de justicia cercana al pueblo michoacano.

La llegada de José Antonio Cruz Medina marca el primer movimiento relevante dentro de la reestructuración anunciada por el fiscal, con el objetivo de renovar mandos, transparentar procesos internos y depurar prácticas heredadas que han limitado la eficiencia de la institución.