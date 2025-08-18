Zamora, Mich.- 17 de agosto de 2025.- La noche de este domingo, un hombre joven fue asesinado a balazos por fuera de un salón en el que se desarrollaba una fiesta, en la colonia Quinta San Miguel, de la ciudad de Zamora.

Según los primeros informes, la agresión armada ocurrió sobre la calle San Gabriel Arcángel a la altura del inmueble número 27, donde varias personas al escuchar las detonaciones se asomaron y descubrieron al infortunado tirado sobre la banqueta.

Los hechos fueron reportados al número de emergencias, lo que movilizó a los elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional, así como a los paramédicos de Rescate confirmaron la muerte del agraviado.

Del ahora occiso se ignora su identidad, se trata de un sujeto que vestía un pantalón de mezclilla azul, playera verde y tenis negros, cuyo cadáver quedó junto a una moto de color negro con verde.

Los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se dieron cita para realizar una minuciosa recolección de indicios y de testimonios para iniciar la correspondiente carpeta de investigación. Hasta el momento el móvil del crimen es desconocido.

Con este hecho, Zamora acumula al menos 8 homicidios durante el presente mes de agosto:

01 de agosto. Hallan a un hombre ejecutado en predio baldío de Zamora-

03 de agosto. A balazos matan a dos jóvenes motociclistas, en Zamora.

08 de agosto. Un muerto y un herido, tras agresión armada en La Libertad de Zamora.

08 de agosto. Peatón es asesinado con disparos de arma de fuego, en el Centro de Zamora.

13 de agosto. Criminales matan a joven motociclista en el Fraccionamiento Monte Olivo, Zamora.

14 de agosto. Persiguen y matan a un hombre el Fraccionamiento Monte Olivo de Zamora.

17 de agosto. Hombre asesinado a balazos por fuera de salón de fiestas, en Zamora.