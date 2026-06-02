Morelia/Tacámbaro, Mich.- Martes 02 de junio de 2026.- El rastreo del teléfono celular de Valeria, adolescente de 15 años de edad asesinada en Morelia, permitió a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) ubicar y detener a Alexander N., principal sospechoso del crimen, quien presuntamente encendía y apagaba el dispositivo de la víctima en repetidas ocasiones después de los hechos, según información obtenida durante las investigaciones.

De acuerdo con los datos recabados, Valeria fue vista por última vez con vida la mañana del 25 de mayo de 2026 en la colonia 3 de Agosto, en compañía de Alexander, con quien además mantenía una relación de vecindad.

Al día siguiente, 26 de mayo, la menor fue localizada sin vida en un predio cerril conocido como “La Nopalera”, ubicado en la colonia La Nueva Aldea, al oriente de Morelia. El cuerpo presentaba huellas de violencia; tenía el rostro completamente cubierto con cinta canela y las manos atadas con el mismo material.

Así siguieron la ruta del celular

Como parte de las indagatorias, el 27 de mayo, a las 10:00 horas, la FGE solicitó a la Agencia de Inteligencia Criminal el análisis de datos de la línea telefónica de la víctima.

La cronología obtenida permitió establecer que a las 11:35 horas la línea dejó de tener ubicación en Morelia; posteriormente, a las 14:52 horas, registró conexión de datos en la región de Villa Madero.

Más tarde, a las 17:25 horas, el trayecto de la señal culminó en Tacámbaro, mientras que a las 22:36 horas la última radio base que brindó servicio al dispositivo fue detectada en la comunidad de Las Joyas, en ese mismo municipio.

Con dicha información, el 28 de mayo personal de la Fiscalía, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Civil, Policía Morelia, Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) y el Ejército Mexicano, desplegó un operativo en la comunidad de Las Joyas, donde fue localizado y capturado Alexander N.

Durante la detención, las autoridades le aseguraron el teléfono celular propiedad de Valeria.

Cateo permitió asegurar más evidencias

Posteriormente, el 30 de mayo, agentes ministeriales ejecutaron una orden de cateo en un domicilio de la comunidad de Caracha, en el municipio de Tacámbaro, donde localizaron diversos objetos relacionados con la investigación.

Entre lo asegurado se encuentran una motocicleta, una mochila, un abanico, una caja de celular y un par de sandalias tipo tiburón, artículos que presuntamente portaba Alexander el día en que fue visto con Valeria y también durante la comisión del crimen.

Podrían agravar la acusación

El titular de la FGE, Carlos Torres Piña, indicó que existe la posibilidad de que la representación social busque imputar a Alexander N. el delito de secuestro agravado, además de los cargos relacionados con el homicidio, con la finalidad de que enfrente una sanción más severa en caso de ser encontrado culpable.

También enfrenta otro proceso penal

Trascendió además que recientemente fue cumplimentada otra orden de aprehensión contra Alexander N. y otras dos personas por su presunta participación en un homicidio ocurrido durante el mes de septiembre de 2025, situación que también es indagada por las autoridades competentes.

La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer totalmente el caso y determinar si existen más personas involucradas en los hechos que derivaron en la muerte de la adolescente.

RED 113