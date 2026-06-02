Morelia, Michoacán, 2 de junio de 2026.- “Hoy en Michoacán estamos poniendo el ejemplo en materia de combate a la impunidad”, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al presentar los resultados del estudio Radiografía de la Impunidad 2024: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México, elaborado por la organización México Evalúa. Dicho análisis ubica a la entidad con el menor índice de impunidad en todo el país.

El mandatario estatal explicó que este diagnóstico integral demuestra que Michoacán es el estado que más ha logrado consolidar la justicia a nivel nacional.

Destacó que este logro es el resultado directo del trabajo conjunto entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como del compromiso diario de las mujeres y hombres encargados de prevenir, investigar y resolver los casos para acercar la justicia a la ciudadanía.

Ramírez Bedolla detalló que, desde el inicio de su administración en octubre de 2021 a la fecha, se ha logrado una reducción del 70 por ciento en el delito de homicidio doloso.

Asimismo, compartió indicadores clave que reflejan una mejor coordinación en las investigaciones y mayor eficacia en el sistema de justicia durante los últimos ocho meses, ya que el Poder Judicial dictó sentencia a 472 personas; mientras que 90 por ciento de las personas presentadas ante los tribunales, fueron vinculadas a proceso y el 93 por ciento de las solicitudes de cateo presentadas, se concedieron.

“Esto no es una situación solo de estadística, sino de política pública y de política de Estado. Refleja cómo se está procurando la justicia, la reparación del daño a las víctimas y la correcta puesta a disposición ante los órganos jurisdiccionales”, subrayó el gobernador.

Apuntó que la consolidación de un nuevo Poder Judicial, una Fiscalía General del Estado fortalecida y la estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno confirman que Michoacán avanza por la ruta correcta en el combate al crimen.

Asistieron al evento Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Hugo Gama Coria, presidente del Poder Judicial de Michoacán; Carlos Torres Piña, fiscal General; José Alfredo Flores Vargas, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial; Laura Elena Alanís García, presidenta sustituta del Poder Judicial del Estado de Michoacán; Jesús Humberto Adame Ortiz, titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado; magistrados y magistradas, jueces y funcionarios estatales.